Verliebt in Berlin
Folge 61: Episode 61
23 Min.Ab 12
David nimmt Lauras verblüffte Reaktion auf seine Gefühle für Lisa wahr und "rudert" zurück. Lisa gegenüber verhält er sich verkrampft, aber sie können sich dem von Rokko initiierten Screening nicht entziehen. Die warmen Worte, die David in dem Porträt über Lisa findet, sind ihm jetzt, vor Laura und dem versammelten Publikum, peinlich.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen