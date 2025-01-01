Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 63

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 63
Episode 63

Episode 63Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 63: Episode 63

23 Min. Ab 12

Lisa hat alle Hoffnung auf ein Happyend mit David verloren. Während sie sich, gereinigt und mit getrockneten Augen, Rokko zuwendet, versucht David, an alte Zeiten anzuknüpfen und den Lebemann zu spielen, aber das Spiel ist schal. Während Lisa auf Rokko zugeht, erwacht David und erkennt: Er liebt Lisa! Doch die küsst in dem Moment den anderen ...

