Verliebt in Berlin
Folge 65: Episode 65
23 Min.Ab 12
David und Lisa ist das Missverständnis peinlich. David kann nicht glauben, dass sie sich schon so weit entfernt hat, zumal Jürgen nichts von ihrer Liebe zu Rokko weiß. Währenddessen schafft Lisa Tatsachen und zeigt sich in aller Öffentlichkeit mit Rokko als Paar. Als David sieht, dass sie es doch nicht ganz befreit schafft, vor David zu Rokko zu stehen, glaubt er, dass er noch nicht verloren hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen