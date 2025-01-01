Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 65

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 65
Folge 65: Episode 65

23 Min.Ab 12

David und Lisa ist das Missverständnis peinlich. David kann nicht glauben, dass sie sich schon so weit entfernt hat, zumal Jürgen nichts von ihrer Liebe zu Rokko weiß. Währenddessen schafft Lisa Tatsachen und zeigt sich in aller Öffentlichkeit mit Rokko als Paar. Als David sieht, dass sie es doch nicht ganz befreit schafft, vor David zu Rokko zu stehen, glaubt er, dass er noch nicht verloren hat.

