Verliebt in Berlin
Folge 69: Episode 69
23 Min.Ab 12
Lisa traut Davids Liebesbeteuerungen nicht und will ihm, auch aus Rücksicht auf Rokko, keine weitere Chance geben. Doch so sehr sie sich Davids Avancen erwehren will, so schnell schmilzt ihr Widerstand. Lisa spielt Davids Einladung vor Rokko als normales Treffen herunter, doch der lässt sie ahnungsvoll ziehen und sieht bangend ihrer Entscheidung entgegen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen