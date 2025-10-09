Verliebt in Berlin
Folge 72: Episode 72
23 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Nicht ahnend, dass David in Schwierigkeiten steckt, glaubt Lisa jetzt, dass er sie tatsächlich versetzt hat und sucht nach Gründen für sein Verhalten - schließlich gibt sie ihrem Aussehen die Schuld. Ihre Kollegen malen sich aus, was David auf der Fashion Week alles treibt. Max bestärkt Lisa darin, sein Verhalten nicht übel zu nehmen ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
