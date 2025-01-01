Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 74

Folge 74: Episode 74

22 Min.Ab 12

Lisa ist sich ganz sicher, dass David nach ihr gerufen hat. Voller Sorge fährt sie nachts zur Villa Seidel, um Hilfe von seinen Eltern zu erbitten. Doch vor der Villa fällt ihr ein, wie absurd es ist, mitten in der Nacht bei den Seidels zu klingeln. Als sie gerade gehen will, entdeckt sie einen vertrockneten Strauß ihrer Lieblingsblumen an der Stelle, wo sonst Davids Auto steht ...

