Verliebt in Berlin
Staffel 2Folge 80
Folge 80: Der Anruf

23 Min.Ab 12

Lisa, Laura und Friedrich sind froh, durch Sophie das Lösegeld zusammenbekommen zu haben, auch wenn sie im Gegenzug auf ihre Forderungen eingehen mussten. Während Sophie ihren Machtgewinn feiert, rätselt sie, was bei den Seidels vorgefallen sein könnte. Unterdessen trifft der ersehnte und zugleich gefürchtete Anruf des Entführers ein ...

