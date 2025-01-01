Verliebt in Berlin
Folge 80: Der Anruf
23 Min.Ab 12
Lisa, Laura und Friedrich sind froh, durch Sophie das Lösegeld zusammenbekommen zu haben, auch wenn sie im Gegenzug auf ihre Forderungen eingehen mussten. Während Sophie ihren Machtgewinn feiert, rätselt sie, was bei den Seidels vorgefallen sein könnte. Unterdessen trifft der ersehnte und zugleich gefürchtete Anruf des Entführers ein ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen