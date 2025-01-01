Verliebt in Berlin
Folge 82: Episode 82
23 Min.Ab 12
Lisa und die Seidels sehen ein, dass sie keine andere Wahl haben und nun doch die Polizei einschalten müssen. Die getarnten Polizisten arbeiten in der Villa, um die Kontaktaufnahme des Entführers zu überwachen. Lisa schleust einen Polizisten in die Firma und muss dort noch immer Davids Verschwinden decken. Zum Glück aber kann sie auf Rokko bauen ...
