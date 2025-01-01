Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 89

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 89
Episode 89

Verliebt in Berlin

Folge 89: Episode 89

24 Min.Ab 12

Lisas Gedanken drehen sich im Kreis: Sie fühlt sich schuldig, weil sie das polizeiliche Gebot der Geheimhaltung nicht befolgt hat. Wer könnte der Trittbrettfahrer sein? Sie macht sich erneut auf zu den Seidels und bewundert Friedrich, der immer Stärke zeigt. Doch gerade jetzt fängt seine Fassade an zu bröckeln ...

