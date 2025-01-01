Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 90

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 90
Episode 90

Folge 90: Episode 90

24 Min.Ab 12

Friedrich versucht, vorsichtig aus Sabrina etwas über Richard herauszubekommen und auch Sophie, durch die Ereignisse misstrauisch geworden, nimmt den undurchsichtigen Olaf Kern unter die Lupe. Lisa wünscht sich sehnlichst ein Lebenszeichen von David. Tatsächlich findet die Polizei unterdessen sein Auto - und eine Spur, die Lisa erschüttert ...

