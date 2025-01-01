Verliebt in Berlin
Folge 90: Episode 90
24 Min.Ab 12
Friedrich versucht, vorsichtig aus Sabrina etwas über Richard herauszubekommen und auch Sophie, durch die Ereignisse misstrauisch geworden, nimmt den undurchsichtigen Olaf Kern unter die Lupe. Lisa wünscht sich sehnlichst ein Lebenszeichen von David. Tatsächlich findet die Polizei unterdessen sein Auto - und eine Spur, die Lisa erschüttert ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen