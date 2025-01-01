Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 96

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 96
Episode 96

Folge 96: Episode 96

24 Min.Ab 12

Lisa ist von Richards Ansage stark verunsichert, lässt sich aber nicht beirren: Wenn die Polizei ihn in die Mangel nimmt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Richard den Aufenthaltsort von David verrät. Lisa und die Seidels fiebern dem Ende der Entführung entgegen - doch plötzlich trifft etwas völlig Unerwartetes ein ...

