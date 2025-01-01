Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Folge 98

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 98
Folge 98

24 Min. Ab 12

Lisa bleibt nichts als das dubiose Zeichen, das sie nicht zu entschlüsseln vermag. Sie glaubt, David nie wiederzusehen und ahnt nicht, dass er in seiner Gefangenschaft zäh versucht, sich zu befreien. Eine Bemerkung von Bernd bringt Lisa auf eine neue Idee, wo David sich aufhalten könnte ...

SAT.1 GOLD
