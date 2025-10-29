Verliebt in Berlin
Folge 99: Episode 99
23 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Lisa ist fest entschlossen, an ihrer Interpretation von Davids Blutzeichen festzuhalten, auch wenn ihr keiner Glauben schenkt. Sie fährt an den Ort, an dem sie ihn vermutet, und verzweifelt auch nicht angesichts der Größe und Unübersichtlichkeit des Terrains. Inzwischen macht sich auch Rokko auf die Suche nach Lisa, denn auch er glaubt daran, dass sie das Rätsel der Zeichen gelöst hat ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
