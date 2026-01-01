Verliebt in eine Hexe
Folge 1: Wer ist schon perfekt?
25 Min.
Darrin sucht mit Tabatha einen Arzt auf. Dieser soll bestätigen, dass das Mädchen in jeder Hinsicht normal ist. Zwar bestätigt der Arzt dies, doch Endoras Bemühungen, Tabatha das Zaubern beizubringen, sind nach wie vor erfolgreich. Als kurz darauf Tabatha für eine Werbekampagne fotografiert werden soll, sorgt sie mit den gelernten Tricks für einen Nervenzusammenbruch des Fotografen, und Darrin beschleicht der Verdacht, dass das Mädchen vielleicht doch ein wenig "anders" ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
