Verliebt in eine Hexe

Wer ist schon perfekt?

Wer ist schon perfekt?

Verliebt in eine Hexe

Folge 1: Wer ist schon perfekt?

25 Min.

Darrin sucht mit Tabatha einen Arzt auf. Dieser soll bestätigen, dass das Mädchen in jeder Hinsicht normal ist. Zwar bestätigt der Arzt dies, doch Endoras Bemühungen, Tabatha das Zaubern beizubringen, sind nach wie vor erfolgreich. Als kurz darauf Tabatha für eine Werbekampagne fotografiert werden soll, sorgt sie mit den gelernten Tricks für einen Nervenzusammenbruch des Fotografen, und Darrin beschleicht der Verdacht, dass das Mädchen vielleicht doch ein wenig "anders" ist.

