Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Der Stuhl

FavesStaffel 3Folge 12
Der Stuhl

Der StuhlJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 12: Der Stuhl

25 Min.

Samantha hat in einem Antiquitätenladen einen alten Stuhl erstanden. Sie ahnt nicht, dass der Stuhl ein geheimes Eigenleben besitzt. Nachdem er mehrmals verschwunden und wieder aufgetaucht ist, klärt Endora Samantha schließlich auf: Bei dem Stuhl handelt es sich in Wirklichkeit um Clyde Farnsworth, der in Samantha verliebt ist und auf diese Weise immer in ihrer Nähe sein möchte. Der Gedanke, ständig auf Clyde Farnsworth zu sitzen, behagt Samantha dann auf Dauer doch nicht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 6 Staffeln und Folgen