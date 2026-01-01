Verliebt in eine Hexe
Folge 16: Das Seifenkistenrennen
25 Min.
Der kleine Johnny nimmt an einem Seifenkistenrennen teil. Samantha hilft ihm beim Transport seines Gefährts. Auch beim Trainingslauf gegen seinen größten Konkurrenten, Mrs. Kravitz' Neffen Flash, lässt Samantha ihrer Zauberkunst freien Lauf. Schließlich ist der Renntag da: Johnny gewinnt auch ohne magische Hilfe - doch nun gehen die Schwierigkeiten erst so richtig los. Mrs. Kravitz beschwert sich bei der Rennleitung, dass hier nichts mit rechten Dingen zugehe.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland