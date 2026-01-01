Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Der Mondtee

Der Mondtee

Verliebt in eine Hexe

Folge 17: Der Mondtee

25 Min.

Aufgeregt verfolgt Darrin im Fernsehen den Bericht von der Mondlandung. Samantha ist mehr am Hausputz interessiert, denn auf dem Mond ist sie schon längst gewesen. Wenig später unternimmt sie mit ihrer Mutter einen Einkaufsbummel durch Tokio. Sie bringt Tee mit, und nun bindet sie Darrin den Bären auf, der Tee sei vom Mond. Darrin, der Ärger mit der NASA befürchtet, lässt den Tee von einem Apotheker analysieren - und der findet tatsächlich eine fremdartige Substanz in dem Tee.

Faves
