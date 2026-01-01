Zum Inhalt springenBarrierefrei
25 Min.

Eine deprimierte Tante Clara besucht Samantha und klagt ihr Leid: Da sich alle über ihr Alter lustig machen, würde sie sich am liebsten in etwas ganz Nützliches verwandeln - zum Beispiel in eine Kuh. Als Samantha wenig später Darrin in der Werbeagentur abholt, sieht sie in der Halle die berühmte Preiskuh Ginger für Mortons Milchprodukte-Werbung. Samantha denkt, Tante Clara habe Ernst gemacht. Sie nimmt Ginger mit nach Hause und versucht, ihr die Flausen auszureden.

