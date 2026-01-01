Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Sam als Malerin





Folge 24: Sam als Malerin

25 Min.

Samantha ist dabei, für eine Wohltätigkeitsausstellung ein Stilleben zu malen. Natürlich muss ihr Endora dabei ins Handwerk pfuschen: Sie zaubert ein Landschaftsgemälde des berühmten französischen Malers Henri Monchet hin, das sie sich in einer Ausstellung "ausgeliehen" hat. Prompt gewinnt es den ersten Preis und findet sofort einen Käufer. Natürlich dauert es nicht allzu lange, bis der Schwindel auffliegt - und nun hat Samantha ein nicht geringes Problem zu lösen.

