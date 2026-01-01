Verliebt in eine Hexe
Folge 26: Victoria, Victoria
25 Min.
Wieder einmal bringt Tante Clara ein paar ihrer Zaubersprüche durcheinander. Diesmal zaubert sie niemand Geringeren als Königin Victoria ins Wohnzimmer. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Larry mit einem Kunden, dem überaus rechthaberischen Mr. Morgan, verhandelt. Dieser gerät sofort mit der Königin in Streit - was aber dann zu einem völlig überraschenden Ergebnis führt: Der Streit bringt Larry und Darrin nämlich einen überaus lukrativen Werbeauftrag ein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland