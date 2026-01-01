Verliebt in eine Hexe
Folge 28: Wer ist hier nett?
25 Min.
In einem Gespräch mit ihrer Mutter Endora erwähnt Samantha auch so nebenbei, dass ihr Mann Darrin allseits beliebt sei. Das kann Endora nicht so einfach hinnehmen; sie beginnt zu intrigieren. Mit einem Zauberspruch und einer kleinen Klingel kann sie die Einstellung eines jeden zu Darrin ändern. Und das bekommt der Arme auch bald zu spüren. Wie gut, dass er Samantha hat, die Endoras böses Spiel durchschaut - und letztendlich alles wieder zurechtbiegt, was Endora angerichtet hat.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland