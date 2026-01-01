Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Wunderpillen

Folge 33: Die Wunderpillen

25 Min.

Hexenarzt Dr. Bombay muss gerufen werden, denn Darrin ist erkältet - und leidet natürlich entsetzlich. Die Wunderpillen des Hexendoktors wirken sofort, und Darrin und Samantha sind hellauf begeistert. Sie kommen sogar auf die Idee, die Zauberpillen werbewirksam zu vermarkten, obwohl Samantha durchaus den einen oder anderen Vorbehalt hat. Und dass die Bedenken begründet sind, zeigt sich bald: Die Pillen haben äußerst seltsame Nebenwirkungen ...

