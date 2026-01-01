Verliebt in eine Hexe
Folge 33: Die Wunderpillen
25 Min.
Hexenarzt Dr. Bombay muss gerufen werden, denn Darrin ist erkältet - und leidet natürlich entsetzlich. Die Wunderpillen des Hexendoktors wirken sofort, und Darrin und Samantha sind hellauf begeistert. Sie kommen sogar auf die Idee, die Zauberpillen werbewirksam zu vermarkten, obwohl Samantha durchaus den einen oder anderen Vorbehalt hat. Und dass die Bedenken begründet sind, zeigt sich bald: Die Pillen haben äußerst seltsame Nebenwirkungen ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland