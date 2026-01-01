Verliebt in eine Hexe
Folge 6: Familienstreit
24 Min.
Endoras Bruder, Onkel Arthur, besucht Samantha, Darrin und Tabatha - und gerät wie immer mit Endora in Streit. Als Arthur Endora schließlich kurz entschlossen aus dem Haus wirft, ist Darrin schwer beeindruckt. Doch dann geschieht etwas, was Darrin nie für möglich gehalten hatte: Er wünscht sich seine Schwiegermutter zurück. Der Grund: Onkel Arthur ist als Babysitter für Tabatha alles andere als die richtige Besetzung. Und so werden bald die alten Verhältnisse wieder hergestellt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Verliebt in eine Hexe
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland