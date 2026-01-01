Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Walpurgisnacht-Party

Staffel 3Folge 7
Walpurgisnacht-Party

Verliebt in eine Hexe

Folge 7: Walpurgisnacht-Party

25 Min.

Samanthas Mutter Endora gibt in ihrem wieder zurückgezauberten Haus eine Walpurgisnacht-Party. Natürlich lädt sie auch ihre Tochter und deren Mann Darrin zu dem rauschenden Fest ein. Wie nicht anders zu erwarten, treiben die Hexen und Zauberer während der Party allerhand Unsinn. Dabei tut sich besonders die Katze Eva hervor, die sich ganz ungeniert an Darrin heranmacht. Diese offensichtlichen Annäherungsversuche rufen schon bald Darrins Frau Samantha auf den Plan.

Verliebt in eine Hexe
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

