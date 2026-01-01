Verliebt in eine Hexe
Folge 1: Lang lebe die Königin
25 Min.
Samantha ist äußerst aufgeregt, als sie erfährt, dass sie hohen Besuch von der Hexenkönigin Ticheba erhalten soll. Und als herauskommt, was der Grund dafür ist, gerät sie völlig aus dem Häuschen: Sie soll tatsächlich die Nachfolgerin der Königin werden. Natürlich darf man eine solche Ehre nicht ausschlagen, auch wenn Darrin dagegen ist. Kaum im Amt, erhält sie schon die erste Aufgabe: Sie soll Menschen, die einst von Ticheba in Tiere verzaubert wurden, zurückverwandeln.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
