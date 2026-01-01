Verliebt in eine Hexe
Folge 11: Kranke Endora
25 Min.
Zunächst freut Darrin sich, als er erfährt, dass seine ungeliebte Schwiegermutter ihre Zauberkraft verloren hat. Doch dann wird er mit den Konsequenzen konfrontiert, und die sind alles andere als lustig für ihn: Endora wird zu ihrer Tochter ziehen. Jammernd richtet sie sich hier ihr Krankenlager ein und geht allen auf die Nerven. Dr. Bombay stellt fest, dass Endora eine Allergie gegen den mazedonischen Riesendodovogel hat, der schon seit Jahrtausenden ausgestorben ist.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland