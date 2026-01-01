Verliebt in eine Hexe
Folge 15: Kindermädchen gesucht
25 Min.
Samanthas ehemaliges Kindermädchen Elspeth ist zur Probe im Haushalt der Familie Stephens tätig. Sam ist sehr zufrieden mit ihr, und auch Elspeth selbst gefällt es bei ihren neuen Arbeitgebern so gut, dass sie gerne auf Dauer bleiben möchte. Doch ihr alter Chef, Lord Montdrako, reagiert ziemlich ungehalten, als er von dem geplanten Wechsel erfährt. Ausgerechnet an Darrin lässt er seine Wut aus, obwohl dieser wieder einmal mehr als genug mit seinem Job zu tun hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland