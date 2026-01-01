Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Fröhliche Weihnachten

FavesStaffel 4Folge 16
Fröhliche Weihnachten

Fröhliche WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 16: Fröhliche Weihnachten

25 Min.

Normalerweise tut Darrin ja so ziemlich alles für seinen Job, doch am Weihnachtstag lässt er sich einen wichtigen Kunden durch die Lappen gehen, damit er mit seiner Familie zusammen sein kann. Der Kunde hat dafür überhaupt kein Verständnis, denn in seinen Augen ist Weihnachten ohnehin nur sentimentaler Quatsch. Deshalb ist Darrins Job gefährdet, und Samantha muss mit ihrer Hexenkunst eingreifen. Sie lässt den Kunden ein Weihnachtsfest der besonderen Art erleben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen