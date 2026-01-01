Verliebt in eine Hexe
Folge 19: Der Großauftrag
Bekanntermaßen ist Darrin für seinen Job bereit, wirklich alles zu tun, aber was Larry diesmal von ihm verlangt, geht wirklich zu weit: Er soll mit einer alten Flamme namens Sheila ausgehen, die nach wie vor ein Auge auf Darrin geworfen hat. Was tut man nicht alles für einen Großauftrag! Als Endora davon erfährt, nutzt sie die Gelegenheit aus, um ihren Schwiegersohn bei ihrer Tochter schlecht zu machen. Dass Sheila ein äußerst attraktiver Vamp ist, kommt ihr da gerade recht.
