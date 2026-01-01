Verliebt in eine Hexe
Folge 2: Tanz der Puppen
25 Min.
Die kleine Tabatha hat von Endora einen äußerst interessanten Babysitter herbeigezaubert bekommen: Es handelt sich um einen Zinnsoldaten, der von ihr zum Leben erweckt wurde. Pech ist nur, dass Tabatha beobachtet hat, wie Endora das gemacht hat, denn nun verwandelt sie nach und nach all ihre Puppen und Stofftiere. Als ihre Eltern nach Hause kommen, finden sie ein wüstes Chaos von sprechendem und sich bewegendem Spielzeug vor - nur Tabatha ist verschwunden.

Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
