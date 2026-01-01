Verliebt in eine Hexe
Folge 26: Der Spielkamerad
25 Min.
Tabatha muss ihren Eltern versprechen, dass sie niemals zaubert, wenn sie mit "normalen" Kindern zusammen spielt. Doch als sie den unsympathischen Michael kennen lernt, bricht sie ihr Versprechen, denn der Kleine ist so ein gemeiner Spielverderber, dass sie sich nicht anders zu helfen weiß. Kurzerhand verwandelt sie das kleine Monster in einen lustigen Hund. Als Samantha sieht, wie Michaels Mutter verzweifelt nach ihrem Sohn sucht, ahnt sie nichts Gutes.
Weitere Folgen in Staffel 4
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland