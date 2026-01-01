Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Japanbesuch

FavesStaffel 4Folge 29
Japanbesuch

JapanbesuchJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 29: Japanbesuch

25 Min.

Schlechte Zeiten für Darrin: Tante Clara, die sich von ihrem langjährigen Partner getrennt hat, überrascht ihn und Sam mit der frohen Botschaft, nun erst einmal bei ihnen einziehen zu wollen. Wohl oder übel müssen die beiden sie aufnehmen. Kurze Zeit danach erwartet Darrins Chef Larry einen wichtigen Kunden. Es handelt sich um einen japanischen Geschäftsmann, dem er einen besonderen Gefallen tun will: Er bittet Sam und Clara, ein stilechtes japanisches Abendessen zu geben ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 6 Staffeln und Folgen