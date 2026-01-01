Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 3
Folge 3: Ein italienisches Geschäft

25 Min.

Darrin ist wieder einmal auf Kundenfang: Diesmal geht es darum, ein italienisches Unternehmen für sich zu gewinnen, und dazu muss Darrin natürlich zunächst einmal die Sprache lernen. Leider ist er nicht besonders sprachbegabt, doch das macht nichts: Er hat ja Samantha, die ihm mit ihren Hexenkünsten hilfreich zur Seite steht. Leider macht sie ihre Sache zu gut, und Darrin vergisst seine Muttersprache - prompt denkt der Kunde, man wolle sich über ihn lustig machen.

