Verliebt in eine Hexe
Folge 30: Fliegende Untertassen
25 Min.
Wenn man Tabatha mit Tante Clara allein lässt, kommt meistens nichts Gutes dabei heraus: So auch diesmal, als Samantha und Darrin endlich mal wieder allein zum Essen ausgehen wollen. Kaum unter sich, hecken Clara und Tabatha allerlei Hexenunfug aus. Als Tabatha eine Spielzeuguntertasse wegfliegen lässt und sie anschließend zurückruft, landet stattdessen ein riesiges UFO, bewohnt von zwei merkwürdigen, hundeähnlichen Außerirdischen, im Garten.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland