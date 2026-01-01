Verliebt in eine Hexe
Folge 4: Endoras Rache
25 Min.
Vor kurzem ist Samantha die Nachfolgerin der Hexenkönigin Ticheba geworden - eine große Ehre, die sie unmöglich abschlagen konnte, obwohl Darrin total dagegen war. Nun ist sie selbst Herrscherin über das Hexenreich, was mit zahlreichen Aufgaben und großer Verantwortung verbunden ist. Als Darrin immer wieder Argumente gegen Samanthas neues Amt vorbringt, beschließt seine Schwiegermutter Endora, den ungeliebten Gatten ihrer Tochter ein für allemal auszuschalten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland