Verliebt in eine Hexe
Folge 5: Der sparsame Darrin
25 Min.
Vor kurzem haben Darrin und Samantha einen wunderschönen Pelz im Schaufenster gesehen, und Darrin hatte insgeheim beschlossen, ihn Samantha zu Weihnachten zu schenken. Deshalb ist er enttäuscht, als seine Frau den Pelz selbst nach Hause bringt. Seine Reaktion wird von Samantha als Geiz ausgelegt; sie bringt den Pelz zurück. Zugleich wendet sie einen Großzügigkeitszauber an - der allerdings nicht, wie geplant, Darrin trifft, sondern einen von dessen Kunden.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland