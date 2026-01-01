Verliebt in eine Hexe
Folge 6: Bermuda-Reise
25 Min.
Mit den erhofften Einnahmen eines Geschäfts wollen Darrin und Samantha eine Bermuda-Reise machen. Am Tag der Vertragsunterzeichnung merkt Samantha, dass sie nicht mehr zaubern kann - eine Tatsache, die sie natürlich sehr beunruhigt. Doch damit nicht genug: Darrin gibt ihr auch noch Grund zur Eifersucht, denn eine seiner Kundinnen entpuppt sich als eine alte Flamme, die erneut Annäherungsversuche macht. Gerade jetzt könnte Samantha ihre Zauberkunst brauchen.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland