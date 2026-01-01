Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Darrin als Zwerg

FavesStaffel 5Folge 1
Darrin als Zwerg

Darrin als ZwergJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 1: Darrin als Zwerg

25 Min.

Endora und ihr Schwiegersohn Darrin liegen wieder einmal im Clinch miteinander, denn Darrin hat ein traumhaftes Modellkleid, das Endora für Sam gezaubert hat, nicht angemessen gewürdigt. Im Gegenteil, das Kleid hat sogar seinen Unwillen erregt! Endora hat diesmal wirklich genug von ihrem spießigen Schwiegersohn, der nur an seine Karriere denkt, und verkleinert ihn kurzerhand: Er passt jetzt in eine Getränkedose - und so kommt es, dass er auf der Müllhalde landet ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 6 Staffeln und Folgen