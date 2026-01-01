Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Stimmentausch

Stimmentausch

Verliebt in eine Hexe

Folge 10: Stimmentausch

25 Min.

Wieder einmal muss die Familie Stephens eine Besucherin bei sich aufnehmen, die zurzeit nirgendwo anders unterkommen kann. Dass es sich dabei um Louise, die Frau von Darrins Chef Larry Tate handelt, macht die Situation pikant, denn Louise will ihren Mann verlassen. Die Lage ist heikel genug, doch zu allem Überfluss taucht auch noch Samanthas Onkel Arthur auf, der für seine Streiche berüchtigt ist. Außer ihm lacht niemand darüber - weder die Stephens noch die Tates.

