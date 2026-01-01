Verliebt in eine Hexe
Folge 11: Im Kindergarten
25 Min.
Oma Stephens hat es mit ihrem Geschenk wirklich gut gemeint: Sie hat für die kleine Tabatha einen Kindergartenplatz organisiert und alles auch gleich im Voraus bezahlt. Eigentlich ein Grund zur Freude, hätten Samantha und Darrin nicht von vornherein beschlossen, ihre Kleine nicht in einen Kindergarten zu geben. Sie haben viel zu viel Angst, dass Tabatha mit ihren Hexenkünsten Chaos stiftet - und schon bald zeigt sich, dass diese Sorgen berechtigt sind.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland