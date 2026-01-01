Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Höflichkeit

FavesStaffel 5Folge 13
Höflichkeit

HöflichkeitJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 13: Höflichkeit

25 Min.

Endora und ihr Schwiegersohn Darrin haben mal wieder Streit, und dabei wird Darrin diesmal so richtig ausfallend. Endora reagiert mit einer perfiden Bosheit: Sie verzaubert Darrin in einen Mann, der sich übertrieben höflich verhält, so höflich, dass es einfach nur lächerlich wirkt. Schon bald wird Darrin durch sein Verhalten zum Gespött der Agenturkunden, und dies kann auch Darrins Chef Larry nicht lange verborgen bleiben. Darrin fürchtet um seinen Arbeitsplatz ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen