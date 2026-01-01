Verliebt in eine Hexe
Folge 13: Höflichkeit
25 Min.
Endora und ihr Schwiegersohn Darrin haben mal wieder Streit, und dabei wird Darrin diesmal so richtig ausfallend. Endora reagiert mit einer perfiden Bosheit: Sie verzaubert Darrin in einen Mann, der sich übertrieben höflich verhält, so höflich, dass es einfach nur lächerlich wirkt. Schon bald wird Darrin durch sein Verhalten zum Gespött der Agenturkunden, und dies kann auch Darrins Chef Larry nicht lange verborgen bleiben. Darrin fürchtet um seinen Arbeitsplatz ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Verliebt in eine Hexe
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
