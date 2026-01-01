Verliebt in eine Hexe
Folge 18: Die Vokabularitis
25 Min.
Samantha leidet an einer schweren Hexenkrankheit, der Vokabularitis, die bewirkt, dass sie nur noch in Versform sprechen kann. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Larry und Darrin einen Millionen-Deal so gut wie in der Tasche haben und ein festliches Abendessen mit dem Kunden arrangieren wollen! Das ist sehr peinlich, doch zum Glück stellt Hexenarzt Dr. Bombay fest, dass es sich nur um eine leichte Form der Vokabularitis handelt, bei der Heilungschancen bestehen.
