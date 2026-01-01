Verliebt in eine Hexe
Folge 22: Affen-Theater
25 Min.
Darrin befindet sich auf einer Geschäftsreise in Kanada, während Samantha mit Tabatha allein zu Hause ist. Eines Tages läuft ihnen ein herrenloser Schimpanse zu, den Sam aus Langeweile in einen Menschen verwandelt und ihm den Namen Harry gibt. Eine wichtige Kundin Darrins, Evelyn Tucker, ist begeistert von Harry und plant, ihn für einen Werbefeldzug ihrer Firma "Brawn Cologne" zu engagieren. Doch Harry möchte viel lieber wieder ein Schimpanse sein ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland