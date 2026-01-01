Verliebt in eine Hexe
Folge 23: Das verhexte Wochenende
25 Min.
Endora ist restlos begeistert, als Darrins Eltern vorschlagen, ihre Enkelin Tabatha für ein Wochenende zu sich zu nehmen. Endlich könnte Endora dann mit ihrer Tochter Samantha für ein paar Tage nach Europa reisen! Von einer solchen Reise träumt sie schon lange. Doch daraus wird leider nichts, denn Sam hat Angst, ihre Tochter könnte bei den Großeltern zu viel Chaos stiften. Deshalb begleitet sie sie - und schon bald treffen ihre schlimmsten Befürchtungen ein.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland