Verliebt in eine Hexe

Das verhexte Wochenende

Staffel 5Folge 23
Das verhexte Wochenende

Das verhexte WochenendeJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 23: Das verhexte Wochenende

25 Min.

Endora ist restlos begeistert, als Darrins Eltern vorschlagen, ihre Enkelin Tabatha für ein Wochenende zu sich zu nehmen. Endlich könnte Endora dann mit ihrer Tochter Samantha für ein paar Tage nach Europa reisen! Von einer solchen Reise träumt sie schon lange. Doch daraus wird leider nichts, denn Sam hat Angst, ihre Tochter könnte bei den Großeltern zu viel Chaos stiften. Deshalb begleitet sie sie - und schon bald treffen ihre schlimmsten Befürchtungen ein.

Verliebt in eine Hexe
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

