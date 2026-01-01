Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 27: Schach dem Muli

25 Min.

Zu Darrins Geburtstag taucht überraschend Samanthas Vater Maurice auf, der sich sonst nie blicken lässt. Darrin ist auf seinen Schwiegervater und dessen Frotzeleien nicht gut zu sprechen und weigert sich, ein Geschenk von ihm anzunehmen. Selbstverständlich kann auch Maurice hervorragend zaubern, und als er sich über Darrins stures Verhalten ärgert, verwandelt er ihn kurz entschlossen in ein Muli. Zu dumm, dass gerade jetzt die klatschsüchtige Nachbarin Mrs. Kravitz aufkreuzt.

