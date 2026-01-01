Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Mexiko-Reise

Mexiko-Reise

Verliebt in eine Hexe

Folge 30: Mexiko-Reise

25 Min.

Darrin hat hart geschuftet, um ein mexikanisches Getränk auf dem amerikanischen Markt bekannt zu machen. Dennoch ist es Larry, der die Partner-Unternehmen in Mexiko aufsuchen und die Lorbeeren für die erfolgreiche Arbeit einheimsen will. Samantha und Darrin sind sauer, und Sam sorgt mit ihrer Zauberkunst dafür, dass Larry in Mexiko wirres Zeug redet. Nun fordert man Darrin an, der freudig zusagt - doch zuvor muss Endora ihm noch Spanischkenntnisse anhexen.

