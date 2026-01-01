Verliebt in eine Hexe
Folge 4: Ehepläne
25 Min.
Oberhexe Carlota kann einfach nicht akzeptieren, dass Samantha mit Darrin verheiratet ist. Sie hatte nämlich geplant, Sam mit ihrem eigenen Sohn Duke zu verkuppeln. Da sie immer noch verärgert ist, lässt sie Darrin eines Tages kurzerhand verschwinden. Samantha ist verzweifelt und versucht, mit Duke zu verhandeln, denn sie weiß, dass er von Carlota fürchterlich unterdrückt wird. Doch er ist zu einem Bündnis nicht bereit, und Samantha fürchtet, ihn heiraten zu müssen-
Verliebt in eine Hexe
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland