Verliebt in eine Hexe
Folge 8: Preisausschreiben
25 Min.Folge vom 01.12.2025
Eigentlich wäre es ja Anlass zur Freude, dass Samantha bei einem Preisausschreiben eine Reise nach Tahiti gewonnen hat. Doch der Preis wurde von einer Windelfirma ausgeschrieben, und Sam hat ihn dank eines genial erdachten Werbeslogans gewonnen. Leider ist die Firma der größte Konkurrent von Darrins Kunden, und aufgrund ihres Slogans entgeht Larry ein großer Auftrag. Darrin wird entlassen - und ist einmal mehr der Meinung, dass Sams Zauberkunst nur Unglück bringt.
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Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Sony Pictures Television International Deutschland