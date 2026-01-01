Verliebt in eine Hexe
Folge 9: Sams Demonstration
Dort, wo Tabatha und die anderen Kinder aus dem Viertel bisher so gerne spielten, soll ein riesiges Einkaufszentrum vom Baulöwen Mosler errichtet werden. Samantha ist empört und beschließt, gegen diesen Plan auf die Barrikaden zu gehen. Von ihrem Mann kann Samantha dabei keine Unterstützung erwarten, denn Mosler gehört zu seinen Werbekunden. Zum Glück kann sie sich nicht nur auf die Hilfe der anderen Mütter, sondern auch auf ihre Zauberkraft verlassen.
