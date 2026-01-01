Darrin, der Zauberlehrling (1)Jetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 10: Darrin, der Zauberlehrling (1)
25 Min.
Wieder einmal taucht ohne Vorankündigung Samanthas Vater Maurice auf und quartiert sich bei den Stephens ein. Er ist allerdings ungehalten darüber, dass er im Hause seiner Tochter nicht nach Belieben zaubern darf, was sich z. B. ganz unangenehm bemerkbar macht, als zum Frühstück Champagner und Kaviar fehlen. Maurice glaubt, dass Darrin die Hexenkunst ganz anders sehen würde, wenn er selbst ein wenig zaubern könnte - und kurzerhand hext er ihm diese Gabe an ...
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Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland